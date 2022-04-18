Базу олімпійської підготовки і 10 будинків сьогодні знищили окупанти в Луганській області

Російські окупанти сьогодні знищили базу олімпійської підготовки і 10 будинків мирних жителів в Луганській області. У Рубіжному та Лисичанську з-під завалів дістали чотирьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За його словами, в результаті сьогоднішніх обстрілів найбільше постраждало Кремінне. У селищі вночі загорілася спортивна база" Олімп", на якій тренувалася олімпійська збірна України. Полум'я охопило близько 2,4 тисячі квадратних метрів і ледь не перекинулося на хвойні лісовий масив. Комплекс практично знищений.

Сьогодні окупанти також обстрілювали Рубіжне та Лисичанськ. В результаті удару зруйновано кілька будинків. З-під завалів рятувальники дістали чотирьох осіб. Один з них госпіталізований.

У Лисичанську зруйновано будівлю обласного управління патрульної поліції. Шість інспекторів отримали контузії. Їх відправили в лікарню.

Фото: наслідки ворожих обстрілів у Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)