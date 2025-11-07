На базу Ендрюс у США прийшов підозрілий пакунок: кілька людей потрапили у лікарню

На військову базу Ендрюс у Меріленді, що в Сполучених Штатах, надійшов таємничий пакунок, після відкриття якого кілька людей потрапили у лікарню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Кілька людей відчули нездужання і були доставлені до лікарні після того, як на військову базу Ендрюс у Меріленді було доставлено підозрілий пакет із білим порошком", - йдеться у повідомленні CNN.
Зазначається, що посилку відкрили у кімнаті, що знаходиться у будівлі Центру бойової готовності Військово-повітряних сил США. В офіційній заяві йдеться, що з метою обережності людей з будівлі та будівлі, що примикає до неї, евакуювали. У якому стані перебувають постраждалі, неясно.
Джерело CNN, знайоме з перебігом розслідування, повідомило, що попередні дослідження не виявили в посилці небезпечних матеріалів, але зараз розслідування триває.
Нагадаємо, у Британії розпочалось розслідування масштабної кібератаки, внаслідок якої хакери отримали доступ до секретних даних з восьми військових баз. Відомо, що російська хакерська група здійснила злом систем міністерства оборони Великої Британії.
Також раніше повідомлялось, що під час навчань у Литві зникли четверо американських військових. Увечері в НАТО підтвердили їхню загибель, але пізніше заперечили.
На литовському полігоні проходили військові навчання США з тренуванням розміщених там підрозділів ротаційних сил. Протягом дев'яти місяців там ще перебуватимуть два батальйони 3-ї піхотної дивізії США.
Видання нагадало, що торік на чотирьох британських авіабазах, які використовують збройні сили США - були повідомлення про загадкові появи безпілотників.
Зокрема, йдеться про бази ВПС Лейкенхіт і Мілденхолл у графстві Саффолк, Фелтвелл у Норфолку та Ферфорд у Глостерширі. Інцидент стався в листопаді минулого року. Тоді близько 60 військовослужбовців Королівських ВПС були відправлені для надання допомоги ВПС США в розслідуванні.