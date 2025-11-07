На базу Эндрюс в США пришел подозрительный пакет: несколько человек попали в больницу

"Несколько человек почувствовали недомогание и были доставлены в больницу после того, как на военную базу Эндрюс в Мэриленде был доставлен подозрительный пакет с белым порошком", - говорится в сообщении CNN.

Отмечается, что посылку открыли в комнате, которая находится в здании Центра боевой готовности Военно-воздушных сил США. В официальном заявлении говорится, что в целях предосторожности людей из здания и здания, примыкающего к нему, эвакуировали. В каком состоянии находятся пострадавшие, неясно.

Источник CNN, знакомый с ходом расследования, сообщил, что предварительные исследования не выявили в посылке опасных материалов, но сейчас расследование продолжается.