На базу Ендрюс у США прийшов підозрілий пакунок: кілька людей потрапили у лікарню

На військову базу Ендрюс у Меріленді, що в Сполучених Штатах, надійшов таємничий пакунок, після відкриття якого кілька людей потрапили у лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Кілька людей відчули нездужання і були доставлені до лікарні після того, як на військову базу Ендрюс у Меріленді було доставлено підозрілий пакет із білим порошком", - йдеться у повідомленні CNN.

Зазначається, що посилку відкрили у кімнаті, що знаходиться у будівлі Центру бойової готовності Військово-повітряних сил США. В офіційній заяві йдеться, що з метою обережності людей з будівлі та будівлі, що примикає до неї, евакуювали. У якому стані перебувають постраждалі, неясно.

Джерело CNN, знайоме з перебігом розслідування, повідомило, що попередні дослідження не виявили в посилці небезпечних матеріалів, але зараз розслідування триває.