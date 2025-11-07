ua en ru
На базу Эндрюс в США пришел подозрительный пакет: несколько человек попали в больницу

Пятница 07 ноября 2025 13:20
UA EN RU
На базу Эндрюс в США пришел подозрительный пакет: несколько человек попали в больницу Фото: на базу Эндрюс в США пришел подозрительный пакет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На военную базу Эндрюс в Мэриленде, что в Соединенных Штатах, поступил таинственный пакет, после открытия которого несколько человек попали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Несколько человек почувствовали недомогание и были доставлены в больницу после того, как на военную базу Эндрюс в Мэриленде был доставлен подозрительный пакет с белым порошком", - говорится в сообщении CNN.

Отмечается, что посылку открыли в комнате, которая находится в здании Центра боевой готовности Военно-воздушных сил США. В официальном заявлении говорится, что в целях предосторожности людей из здания и здания, примыкающего к нему, эвакуировали. В каком состоянии находятся пострадавшие, неясно.

Источник CNN, знакомый с ходом расследования, сообщил, что предварительные исследования не выявили в посылке опасных материалов, но сейчас расследование продолжается.

Инциденты на военных базах НАТО

Напомним, в Британии началось расследование масштабной кибератаки, в результате которой хакеры получили доступ к секретным данным с восьми военных баз. Известно, что российская хакерская группа осуществила взлом систем министерства обороны Великобритании.

Также ранее сообщалось, что во время учений в Литве исчезли четверо американских военных. Вечером в НАТО подтвердили их гибель, но позже опровергли.

На литовском полигоне проходили военные учения США с тренировкой размещенных там подразделений ротационных сил. В течение девяти месяцев там еще будут находиться два батальона 3-й пехотной дивизии США.

Издание напомнило, что в прошлом году на четырех британских авиабазах, которые используют вооруженные силы США - были сообщения о загадочных появлениях беспилотников.

В частности, речь идет о базах ВВС Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, Фелтвелл в Норфолке и Фэрфорд в Глостершире. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Тогда около 60 военнослужащих Королевских ВВС были отправлены для оказания помощи ВВС США в расследовании.

