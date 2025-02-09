Над базою в Німеччині, де навчаються українські військові, літали невідомі дрони

Відповідно до внутрішнього звіту, який цитувала газета Süddeutsche Zeitung, німецька армія виявила невідомі безпілотники над авіабазою у Швезінгу шість разів у січні. Незважаючи на використання спеціальних пристроїв, німецьким військовим не вдалося посадити дрони або визначити місцезнаходження пілотів.

Авіабаза в Північному морі вважається зоною особливої ​​безпеки. Там тренуються німецькі солдати на ЗРК Patriot. Також вже кілька місяців там проходять підготовку українські військові.

Німецька армія припускає, що за базою шпигували через навчання на системах Patriot, допускають причетність російських спецслужб.

Згідно з внутрішнім звітом, на об'єкті в Швезінгу використовувалося кілька пристроїв для боротьби з малими безпілотниками. Один з таких пристроїв - система HP47, дві інші системи також виявилися безрезультатними.