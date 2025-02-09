Над базою в Німеччині, де навчаються українські військові, літали невідомі дрони

Над військовою базою у німецькому Швезінгу у січні шість разів виявляли невідомі дрони. На цій базі проходять підготовку українські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Відповідно до внутрішнього звіту, який цитувала газета Süddeutsche Zeitung, німецька армія виявила невідомі безпілотники над авіабазою у Швезінгу шість разів у січні. Незважаючи на використання спеціальних пристроїв, німецьким військовим не вдалося посадити дрони або визначити місцезнаходження пілотів.
Авіабаза в Північному морі вважається зоною особливої безпеки. Там тренуються німецькі солдати на ЗРК Patriot. Також вже кілька місяців там проходять підготовку українські військові.
Німецька армія припускає, що за базою шпигували через навчання на системах Patriot, допускають причетність російських спецслужб.
Згідно з внутрішнім звітом, на об'єкті в Швезінгу використовувалося кілька пристроїв для боротьби з малими безпілотниками. Один з таких пристроїв - система HP47, дві інші системи також виявилися безрезультатними.
Варто зазначити, що це не перші подібні випадки, коли над базами, де навчаються ЗСУ, помічають невідомі дрони.
Зокрема, над військовою базою США "Рамштайн" у Німеччині у грудні минулого року фіксували невідомі дрони. Також безпілотники помічали над об'єктами оборонного концерну Rheinmetall.
Крім того, у листопаді 2024 року над військовими базами США у Британії пролетіли невеликі безпілотні літальні апарати.
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