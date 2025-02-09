Над базой в Германии, где обучаются украинские военные, летали неизвестные дроны

Над военной базой в немецком Швезинге в январе шесть раз обнаруживали неизвестные дроны. На этой базе проходят подготовку украинские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Согласно внутреннему отчету, который цитировала газета Süddeutsche Zeitung, немецкая армия обнаружила неизвестные беспилотники над авиабазой в Швезинге шесть раз в январе. Несмотря на использование специальных устройств, немецким военным не удалось посадить дроны или определить местонахождение пилотов.
Авиабаза в Северном море считается зоной особой безопасности. Там тренируются немецкие солдаты на ЗРК Patriot. Также уже несколько месяцев там проходят подготовку украинские военные.
Немецкая армия предполагает, что за базой шпионили из-за обучения на системах Patriot, допускают причастность российских спецслужб.
Согласно внутреннему отчету, на объекте в Швезинге использовалось несколько устройств для борьбы с малыми беспилотниками. Одно из таких устройств - система HP47, две другие системы также оказались безрезультатными.
Стоит отметить, что это не первые подобные случаи, когда над базами, где обучаются ВСУ, замечают неизвестные дроны.
В частности, над военной базой США "Рамштайн" в Германии в декабре прошлого года фиксировали неизвестные дроны. Также беспилотники замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.
Кроме того, в ноябре 2024 года над военными базами США в Британии пролетели небольшие беспилотные летательные аппараты.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.