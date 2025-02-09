Над базой в Германии, где обучаются украинские военные, летали неизвестные дроны

Согласно внутреннему отчету, который цитировала газета Süddeutsche Zeitung, немецкая армия обнаружила неизвестные беспилотники над авиабазой в Швезинге шесть раз в январе. Несмотря на использование специальных устройств, немецким военным не удалось посадить дроны или определить местонахождение пилотов.

Авиабаза в Северном море считается зоной особой безопасности. Там тренируются немецкие солдаты на ЗРК Patriot. Также уже несколько месяцев там проходят подготовку украинские военные.

Немецкая армия предполагает, что за базой шпионили из-за обучения на системах Patriot, допускают причастность российских спецслужб.

Согласно внутреннему отчету, на объекте в Швезинге использовалось несколько устройств для борьбы с малыми беспилотниками. Одно из таких устройств - система HP47, две другие системы также оказались безрезультатными.