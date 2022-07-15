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Базовый пенсионный доход: что предлагают украинцам в Кабмине

Фото: министр социальной политики Марина Лазебная (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Базовый пенсионный доход нужно закрепить на уровне законодательства, чтобы гарантировать пожилым людям минимально необходимые для жизни доходы. Второй частью выплат будут индивидуальные пенсионные накопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Марины Лазебной.

По ее словам, Украина уже сейчас на практике внедрила элементы базового пенсионного дохода. "Мы оттестировали на практике во время пандемии и военного положения, как это может работать эффективно, как дополнять страховые пенсионные выплаты доплатами и пособиями, чтобы выйти на базовый пенсионный доход", - сказала она.

Лазебная отметила, что имеет в виду "возрастную линейку" доплат к пенсии, адресные выплаты с учетом стажа работы. "Эти мероприятия необходимо продолжить, реализовать запланированные дифференцированные по возрасту доплаты в октябре этого года для пенсионеров в возрасте 70+, а на 2023 год предусмотреть базовые гарантии для лиц старше 65 лет, для людей с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца", - добавила она.

Министр считает, что "другого пути обеспечить минимальные нормы в пенсионном обеспечении без повышения взносов не существует".

По ее словам, для достойной жизни на пенсии базовые пенсионные гарантии нужно дополнить всеобъемлющей системой пенсионных накоплений, которые человек и его работодатели будут делать, пока человек работает и которые будут дополнительным источником дохода человека после завершения трудовой деятельности.

"Именно такая формула - базовый пенсионных доход плюс индивидуальные пенсионные накопления - дает нашим нынешним пенсионерам необходимую защиту, а нашим молодым людям - достойную пенсионную перспективу в собственной стране", - прокомментировала Лазебная.

Напомним, за второй квартал 2022 года средний размер пенсии вырос на 67,0 гривен или на 1,5% до 4437,45 гривен.

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