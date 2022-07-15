Базовий пенсійний дохід: що пропонують українцям в уряді

За її словами, Україна вже зараз на практиці впровадила елементи базового пенсійного доходу. "Ми відтестували на практиці під час пандемії та воєнного стану, як це може працювати ефективно, як доповнювати страхові пенсійні виплати доплатами та допомогами, щоб вийти на базовий пенсійний дохід", - сказала вона.

Лазебна зазначила, що має на увазі "вікову лінійку" доплат до пенсії, адресні виплати з урахуванням стажу роботи. "Ці заходи необхідно продовжити, реалізувати заплановані диференційовані за віком доплати в жовтні цього року для пенсіонерів віком 70+, а на 2023 рік передбачити базові гарантії для осіб старше 65 років, для людей з інвалідністю і тих, які втратили годувальника", - додала вона.

Міністр вважає, що "іншого шляху забезпечити мінімальні норми в пенсійному забезпеченні без підвищення внесків не існує".

За її словами, для гідного життя на пенсії базові пенсійні гарантії потрібно доповнити всеохоплюючою системою пенсійних накопичень, які людина та її роботодавці будуть здійснювати, поки людина працює і які будуть додатковим джерелом доходу людини після завершення трудової діяльності.

"Саме така формула - базовий пенсійних дохід плюс індивідуальні пенсійні накопичення - дає нашим нинішнім пенсіонерам необхідний захист, а нашим молодим людям - гідну пенсійну перспективу у власній країні", - прокоментувала Лазебна.