Базовая инфляция в марте существенно ускорилась

Базовая инфляция в Украине в марте 2019 года составила на 1,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года базовая инфляция составила 1,7%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) базовая инфляция замедлилась до 7,6%

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Напомним, что в январе 2019 года месячная базовая инфляция составила 0,3%, годовая - 8,3%, в феврале 0,2% и 7,8% соответственно.

Базовая инфляция рассчитывается на основе индекса потребительских цен и имеет целью определение устойчивой динамики цен с исключением краткосрочных неравномерных изменений цен, обусловленных шоками предложения, сезонными факторами, административным регулированием тарифов и цен.

Напомним, 14 марта Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отметил председатель правления НБУ Яков Смолий, жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели в 5% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.