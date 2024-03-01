Базова військова підготовка для чоловіків 18-25 років: як це працюватиме
В Україні розглядають впровадження базової військової служби замість строкової. Чоловіки віком від 18 до 25 років будуть проходити її протягом трьох - п'яти місяців залежно від умов.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.
Він повідомив, що строкову військову службу буде скасовано.
"Є багато складових цієї базової військової підготовки. По-перше, її можна буде пройти у вишах. Якщо людина навчається у ВНЗ, то вона протягом 4-5 років навчання зможе самостійно обрати, коли пройти цю базову військову підготовку", зазначає Веніславський.
За його словами, вона триватиме протягом п'яти місяців у мирний час і протягом трьох місяців у воєнний час.
"Також було погоджено, що всі державні службовці, всі працівники органів поліції, прокурори, можливо навіть і судді, мають пройти базову військову підготовку", - сказав Веніславський.
Він зауважив, що для тих громадян, які не навчаються у вищих навчальних закладах чи не здобувають послідовну освіту, буде базова військова служба, яка також триматиме такий же термін.
"Деталі ще будемо виписувати... - це п'ять місяців обов'язково, чи це може бути один місяць. Була моя пропозиція, щоби прописати базову військову підготовку терміном від 150 до 160 днів", - каже чиновник.
Веніславський зауважив про концептуальне ухвалення того, що громадяни віком 18-25 років будуть зобов'язані або пройти базову військову службу, або базову військову підготовку.
Якщо вони не пройшли - то по досягненню 25 років вони можуть бути призвані на навчальні військові збори та отримати статус військовозобов'язаного.
При цьому, він зазначив, що військова кафедра буде зараховуватися у базову військову підготовку.
Законопроєкт про мобілізацію
Наприкінці січня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.
У проєкті закону містяться норми щодо зміни правила виїзду військовозобов'язаних за кордон, стосовно надання "броні" від призову для українців, щодо дозволу надсилати повістки через електронний кабінет, про зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.
Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроєкт у першому читанні.
Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають 14 днів між першим й другим читанням законопроєкт про мобілізацію для того, щоб внести свої правки у нього.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні змінюють закон про мобілізацію, оскільки документ було ухвалено до війни і він не відповідає реаліям.
Детальніше про новий законопроєкт про мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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