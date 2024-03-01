Базова військова підготовка для чоловіків 18-25 років: як це працюватиме

В Україні розглядають впровадження базової військової служби замість строкової. Чоловіки віком від 18 до 25 років будуть проходити її протягом трьох - п'яти місяців залежно від умов.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

Він повідомив, що строкову військову службу буде скасовано.

"Є багато складових цієї базової військової підготовки. По-перше, її можна буде пройти у вишах. Якщо людина навчається у ВНЗ, то вона протягом 4-5 років навчання зможе самостійно обрати, коли пройти цю базову військову підготовку", зазначає Веніславський.

За його словами, вона триватиме протягом п'яти місяців у мирний час і протягом трьох місяців у воєнний час.

"Також було погоджено, що всі державні службовці, всі працівники органів поліції, прокурори, можливо навіть і судді, мають пройти базову військову підготовку", - сказав Веніславський.

Він зауважив, що для тих громадян, які не навчаються у вищих навчальних закладах чи не здобувають послідовну освіту, буде базова військова служба, яка також триматиме такий же термін.

"Деталі ще будемо виписувати... - це п'ять місяців обов'язково, чи це може бути один місяць. Була моя пропозиція, щоби прописати базову військову підготовку терміном від 150 до 160 днів", - каже чиновник.

Веніславський зауважив про концептуальне ухвалення того, що громадяни віком 18-25 років будуть зобов'язані або пройти базову військову службу, або базову військову підготовку.

Якщо вони не пройшли - то по досягненню 25 років вони можуть бути призвані на навчальні військові збори та отримати статус військовозобов'язаного.

При цьому, він зазначив, що військова кафедра буде зараховуватися у базову військову підготовку.