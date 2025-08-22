Базова соціальна допомога: які доходи будуть враховані при її призначенні

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 липня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. На першому етапі виплати отримуватимуть ті родини, які вже користуються деякими видами соцдопомог (малозабезпеченим, одиноким матерям, багатодітним, дітям без аліментів). З жовтня програму розширять на інші сім’ї, що відповідають критеріям.

Допомога призначається на всю сім’ю, до складу якої входять подружжя, діти, студенти до 23 років, особи з інвалідністю, непрацездатні батьки та інші категорії. Не включаються ті, хто перебуває на повному держутриманні, у полоні чи живе за кордоном. Водночас багатодітним сім’ям будуть виплачувати допомогу "за технічної можливості".