Суспільство Освіта Гроші Зміни

Базова соціальна допомога: які доходи будуть враховані при її призначенні

Фото: Базова соціальна допомога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні запровадили новий вид державної підтримки - базову соціальну допомогу для сімей з низькими доходами. Під час її призначення враховуються доходи потенційних отримувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України.

Розмір допомоги визначатиметься як різниця між сукупною базовою величиною для кожного члена сім’ї та середньомісячним доходом родини.

Які доходи враховуватимуть

До середньомісячного доходу сім’ї включаються:

  • заробітна плата після сплати податків;
  • грошове забезпечення військових;
  • пенсії та довічне грошове утримання суддів;
  • стипендії;
  • допомога по безробіттю та інші страхові виплати;
  • соціальні виплати з місцевих бюджетів;
  • перекази з-за кордону;
  • дивіденди від цінних паперів;
  • інші задекларовані доходи.

Що не входитиме в дохід

До сукупного доходу не зараховуються низка державних допомог, зокрема малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, дітям-сиротам та особам з інвалідністю. Також не враховуватимуться:

  • одноразові виплати (наприклад, допомога при народженні дитини, "Пакунок малюка", дотації, компенсації, допомога на поховання);
  • пільги та субсидії, підтримка внутрішньо переміщених осіб;
  • сплачені аліменти, допомога благодійних організацій, доходи від депозитів чи продажу єдиного житла (за певних умов).

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 липня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. На першому етапі виплати отримуватимуть ті родини, які вже користуються деякими видами соцдопомог (малозабезпеченим, одиноким матерям, багатодітним, дітям без аліментів). З жовтня програму розширять на інші сім’ї, що відповідають критеріям.

Допомога призначається на всю сім’ю, до складу якої входять подружжя, діти, студенти до 23 років, особи з інвалідністю, непрацездатні батьки та інші категорії. Не включаються ті, хто перебуває на повному держутриманні, у полоні чи живе за кордоном. Водночас багатодітним сім’ям будуть виплачувати допомогу "за технічної можливості".

Міністерство соціальної політикиВиплатиСоціальна допомога