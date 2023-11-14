Бази США на Близькому Сході атакували понад півсотні разів: десятки поранених

"З 17 жовтня по сьогоднішній день, за нашими даними, було скоєно 55 атак на наші сили. 27 атак на наші сили було скоєно в Іраку та 28 - у Сирії", - розповіла Сінгх.

Вона зазначила, що всього внаслідок атак було поранено 59 солдатів. У 27 з них виявили черепно-мозкові травми, а ще у 32 - інші несерйозні поранення.

"Станом на сьогодні всі 59 людей повернулися на службу", - додала Сінгх.

Загострення на Близькому Сході

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів.

Усі країни Заходу, зокрема США, підтримали у конфлікті Ізраїль, але в Близькому Сході знайшлися ті, хто зайняли бік ХАМАС. Зокрема, це бойовики в інших країнах та Ірані.

З того часу військові бази США на Близькому Сході почали активно атакувати ракетами та дронами.