RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Базы США на Ближнем Востоке были атакованы более полсотни раз: десятки раненых

Фото: Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона (flickr by Secretary of Defence US)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки уже зафиксировали 55 атак на свои военные базы на Ближнем Востоке с 17 октября. Ранения получили более полсотни военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

"С 17 октября по сегодняшний день, по нашим данным, было совершено 55 атак на наши силы. 27 атак на наши силы было совершено в Ираке и 28 - в Сирии", - рассказала Сингх. 

Она отметила, что всего в результате атак было ранено 59 солдат. У 27 из них обнаружили черепно-мозговые травмы, а еще у 32 - другие несерьезные ранения. 

"По состоянию на сегодняшний день все 59 человек вернулись на службу", - добавила Сингх. 

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они похищали и убивали мирных жителей. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. 

Все страны Запада, в том числе США, поддержали в конфликте Израиль, а на Ближнем Востоке нашлись те, кто заняли сторону ХАМАС. В частности, это боевики в других странах и Иран. 

С тех пор военные базы США на Ближнем Востоке начали активно атаковать ракетами и дронами

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильИракВойна в Сирии