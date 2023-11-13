Сили США в Сирії були атаковані чотири рази за добу, - Reuters
Американські військові зазнали атак безпілотників і ракет чотири рази за останні 24 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як розповів виданню неназваний представник американських збройних сил, у неділю, 12 листопада, увечері американських військових тричі атакували, зокрема в районі нафтового родовища Аль-Омар та американської бази в Аль-Шаддаді.
При цьому, як додав представник ЗС США, сьогодні, 13 листопада, вранці американські війська обстріляли в районі посадкового майданчика Румалін. Один безпілотник був збитий, а інший пошкодив чотири намети.
Такі атаки відбулися після того, як у неділю, 12 листопада, США завдали два авіаудари на території Сирії по об'єктах, які використовували угруповання, що підтримують Іран.
Напруженість на Близькому Сході
Нагадаємо, напруга на Близькому Сході зросла після того, як бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися на територію Ізраїлю. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів.
У той час, як країни Заходу, зокрема США, підтримали Ізраїль, низка угруповань у близькосхідних країнах, а також Іран підтримали ХАМАС.
На цьому тлі американських військових, які базуються на Близькому Сході, вже кілька тижнів атакують за допомогою дронів та ракет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.