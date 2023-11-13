ua en ru
Пн, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили США в Сирії були атаковані чотири рази за добу, - Reuters

Понеділок 13 листопада 2023 18:41
UA EN RU
Сили США в Сирії були атаковані чотири рази за добу, - Reuters Фото: сили США в Сирії були атаковані чотири рази на добу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські військові зазнали атак безпілотників і ракет чотири рази за останні 24 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповів виданню неназваний представник американських збройних сил, у неділю, 12 листопада, увечері американських військових тричі атакували, зокрема в районі нафтового родовища Аль-Омар та американської бази в Аль-Шаддаді.

При цьому, як додав представник ЗС США, сьогодні, 13 листопада, вранці американські війська обстріляли в районі посадкового майданчика Румалін. Один безпілотник був збитий, а інший пошкодив чотири намети.

Такі атаки відбулися після того, як у неділю, 12 листопада, США завдали два авіаудари на території Сирії по об'єктах, які використовували угруповання, що підтримують Іран.

Напруженість на Близькому Сході

Нагадаємо, напруга на Близькому Сході зросла після того, як бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися на територію Ізраїлю. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів.

У той час, як країни Заходу, зокрема США, підтримали Ізраїль, низка угруповань у близькосхідних країнах, а також Іран підтримали ХАМАС.

На цьому тлі американських військових, які базуються на Близькому Сході, вже кілька тижнів атакують за допомогою дронів та ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Сирії ракети дрони атака дронів ракетный удар
NEWS
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом