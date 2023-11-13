Сили США в Сирії були атаковані чотири рази за добу, - Reuters

Американські військові зазнали атак безпілотників і ракет чотири рази за останні 24 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як розповів виданню неназваний представник американських збройних сил, у неділю, 12 листопада, увечері американських військових тричі атакували, зокрема в районі нафтового родовища Аль-Омар та американської бази в Аль-Шаддаді.

При цьому, як додав представник ЗС США, сьогодні, 13 листопада, вранці американські війська обстріляли в районі посадкового майданчика Румалін. Один безпілотник був збитий, а інший пошкодив чотири намети.

Такі атаки відбулися після того, як у неділю, 12 листопада, США завдали два авіаудари на території Сирії по об'єктах, які використовували угруповання, що підтримують Іран.

Напруженість на Близькому Сході

Нагадаємо, напруга на Близькому Сході зросла після того, як бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися на територію Ізраїлю. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів.

У той час, як країни Заходу, зокрема США, підтримали Ізраїль, низка угруповань у близькосхідних країнах, а також Іран підтримали ХАМАС.

На цьому тлі американських військових, які базуються на Близькому Сході, вже кілька тижнів атакують за допомогою дронів та ракет.