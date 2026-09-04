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Бази дронів, РЛС та командні пункти: Сили оборони уразили низку важливих об'єктів росіян

15:01 04.09.2026 Пт
2 хв
Ступінь завданих противнику збитків наразі уточнюється
aimg Валерій Ульяненко
Бази дронів, РЛС та командні пункти: Сили оборони уразили низку важливих об'єктів росіян Фото: Сили оборони уразили низку важливих об'єктів росіян (Getty Images)
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Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів росіян. Зокрема місця запуску дронів, командні пункти і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

У районі тимчасово окупованого Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Крім того, підрозділи Сил оборони завдали ударів по командному пункту ворога у Федорівці Донецької області, а також по командно-спостережному пункту в Петрівці на Харківщині.

Крім того, у Ровеньках Луганської області під удар потрапила база зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів.

Ураження цілей у Росії та в Криму

Українські захисники успішно знешкодили важливі засоби розвідки та зв'язку противника на території РФ та в окупованому Криму.

Зокрема, у Бобрику Брянської області було уражено радіолокаційну станцію, а в Густомої Курської області - ретранслятор MESH-мереж окупантів.

У кримських населених пунктах Суворове та Рисове під удар потрапили пости технічних засобів розвідки "Гренадер".

Нагадаємо, 3 вересня українські безпілотники уразили російську радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" у Запорізькій області. Залежно від комплектації, її орієнтовна вартість починається від 60 млн доларів.

Крім того, в ніч на 3 вересня Сили оборони уразили у Севастополі російський десантний катер БК-16. Наразі ступінь пошкоджень ворожого корабля уточнюється.

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