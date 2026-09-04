Базы дронов, РЛС и командные пункты: Силы обороны поразили ряд важных объектов россиян
Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов россиян. В частности места запуска дронов, командные пункты и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
В районе временно оккупированного Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.
Кроме того, подразделения Сил обороны нанесли удары по командному пункту врага в Федоровке Донецкой области, а также по командно-наблюдательному пункту в Петровке Харьковской области.
Кроме того, в Ровеньках Луганской области под удар попала база хранения горюче-смазочных материалов оккупантов.
Поражение целей в России и Крыму
Украинские защитники успешно обезвредили важные средства разведки и связи противника на территории РФ и в оккупированном Крыму.
В частности, в Бобрике Брянской области была поражена радиолокационная станция, а в Густомой Курской области - ретранслятор MESH-сетей оккупантов.
В крымских населенных пунктах Суворово и Рисово под удар попали посты технических средств разведки "Гренадер".
Напомним, 3 сентября украинские беспилотники поразили российскую радиолокационную станцию Каста-2Е2 в Запорожской области. В зависимости от комплектации ее ориентировочная стоимость начинается от 60 млн долларов.
Кроме того, в ночь на 3 сентября силы обороны поразили в Севастополе российский десантный катер БК-16. В настоящее время степень повреждений вражеского корабля уточняется.