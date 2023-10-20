Бажають знищити демократію: Байден порівняв Путіна та ХАМАС

Президент США Джо Байден засудив дії ХАМАС та російського диктатора Володимира Путіна у своєму зверненні, заявивши, що є спільні мотиви під час нападу на Ізраїль та вторгнення в Україну.

"ХАМАС і Путін становлять різні загрози, але вони мають спільне: вони обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію, повністю знищити її", - сказав Байден.

Президент США уточнив, що конфлікти можуть здаватися далекими та незначними для Америки. Але забезпечення успіху Ізраїлю та України життєво важливе для національної безпеки Америки.

"Історія навчила нас тому, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більший хаос, смерть і руйнування", - заявив Байден.

Байден сказав, що якщо США не допоможуть "зупинити апетит Путіна до влади та контролю в Україні", він перейде до інших вторгнень, наприклад, у Польщі чи країнах Балтії.

Говорячи про Ізраїль, президент США зауважив, що підтримка країни - це частина мети США "побудувати найкраще майбутнє для Близького Сходу". Притягуючи ХАМАС до відповідальності за терористичні атаки, Байден каже, що США можуть допомогти запобігти розростанню конфліктів у регіоні в майбутньому.

"Американські союзи - це те, що забезпечує безпеку нас, Америки. Американські цінності - це те, що робить нас партнером, з яким інші країни хочуть працювати. Наражати все це на ризик, якщо ми підемо з України, якщо ми повернемося спиною до Ізраїлю - це просто не варте того", - сказав Байден.

Нагадаємо, кілька днів тому Bloomberg повідомило, що Байден звернутися до Конгресу із запитом, який включає допомогу Україні та Ізраїлю.

Згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів, ймовірно, запросить у Конгресу 100 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю вже 20 жовтня за американським часом.

Зазначається, що у Конгресі вже знайшлися противники такої ініціативи. Зокрема, дев'ять сенаторів-республіканців надіслали листа лідерам у Сенаті, в якому закликали виносити на голосування будь-яку допомогу Україні та Ізраїлю окремо.