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Бажають позбавити SpaceX ліцензії. Екоактивісти подали позов на Офіс цивільної авіації США

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Вашингтон, Вівторок 02 травня 2023 01:37
Бажають позбавити SpaceX ліцензії. Екоактивісти подали позов на Офіс цивільної авіації США Фото: екоактивісти подали позов до Офісу цивільної авіації США за запуск ракети SpaceX (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Організації із захисту довкілля подали до суду на Федеральний офіс цивільної авіації США через пуск ракети SpaceX у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

На їхню думку, не було враховано вплив програми Starship на навколишнє середовище поблизу пляжу Бока-Чіка. Позивачі просять суд анулювати п'ятирічну ліцензію, видану SpaceX.

Позов було подано до окружного суду США у Вашингтоні. Стартовий майданчик SpaceX знаходиться у віддаленому місці на найпівденнішому краю Техасу, трохи нижче острова Саус-Падре.

Раніше Служба охорони рибних ресурсів та дикої природи США повідомляла, що великі шматки бетону, листи нержавіючої сталі, метал та інші предмети було відкинуто на сотні метрів від майданчика. Крім того, стався викид подрібненого бетону на відстань до 4 км на північний захід від майданчика.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Маска SpaceX нещодавно здійснила перший запуск надважкої ракети Starship. Вже за хвилину після початку операції ракета почала обертатися і збилася з правильного курсу. Трохи пізніше Starship вибухнула.

Тим часом Федеральне управління цивільної авіації США заборонило компанії запускати Starship і почало розслідування інциденту.

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