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Хотят лишить SpaceX лицензии. Экоактивисты подали иск на Офис гражданской авиации США

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Вашингтон, Вторник 02 мая 2023 01:37
Хотят лишить SpaceX лицензии. Экоактивисты подали иск на Офис гражданской авиации США Фото: экоактивисты подали иск на Офис гражданской авиации США за запуск ракеты SpaceX (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Организации по защите окружающей среды подали в суд на Федеральный офис гражданской авиации США из-за пуска ракеты SpaceX в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По их мнению, не были учтены воздействия программы Starship на окружающую среду вблизи пляжа Бока-Чика. Истцы просят суд аннулировать пятилетнюю лицензию, выданную SpaceX.

Иск был подан в окружной суд США в Вашингтоне. Стартовая площадка SpaceX находится в отдаленном месте на самой южной оконечности Техаса, чуть ниже острова Саус-Падре.

Ранее Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США сообщала, что большие куски бетона, листы нержавеющей стали, металл и другие предметы были отброшены на сотни метров от площадки. Кроме того, произошел выброс измельченного бетона на расстояние до 4 км к северо-западу от площадки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Маска SpaceX недавно осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Уже через минуту после начала операции ракета начала вращаться и сбилась с правильного курса. Чуть позже Starship взорвалась.

Между тем Федеральное управление гражданской авиации США запретило компании запускать Starship и приступило к расследованию инцидента.

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