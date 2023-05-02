Хотят лишить SpaceX лицензии. Экоактивисты подали иск на Офис гражданской авиации США
Организации по защите окружающей среды подали в суд на Федеральный офис гражданской авиации США из-за пуска ракеты SpaceX в апреле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
По их мнению, не были учтены воздействия программы Starship на окружающую среду вблизи пляжа Бока-Чика. Истцы просят суд аннулировать пятилетнюю лицензию, выданную SpaceX.
Иск был подан в окружной суд США в Вашингтоне. Стартовая площадка SpaceX находится в отдаленном месте на самой южной оконечности Техаса, чуть ниже острова Саус-Падре.
Ранее Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США сообщала, что большие куски бетона, листы нержавеющей стали, металл и другие предметы были отброшены на сотни метров от площадки. Кроме того, произошел выброс измельченного бетона на расстояние до 4 км к северо-западу от площадки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Маска SpaceX недавно осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Уже через минуту после начала операции ракета начала вращаться и сбилась с правильного курса. Чуть позже Starship взорвалась.
Между тем Федеральное управление гражданской авиации США запретило компании запускать Starship и приступило к расследованию инцидента.
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