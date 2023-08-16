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Не бажав повертатись у РФ. Прикордонники зупинили "найпатріотичнішого" росіянина

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Середа 16 серпня 2023 11:20
Не бажав повертатись у РФ. Прикордонники зупинили "найпатріотичнішого" росіянина Фото: Не бажав повертатись у РФ. Прикордонники зупинили найпатріотичнішого росіянина (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області прикордонники зупинили "найпатріотичнішого" росіянина, паспорт якого був прикрашений національним гаслом України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу ДПСУ.

Як пишуть прикордонники, чоловік перевищив термін перебування в Україні, однак не бажав повертатись в Росію. Також він не підтримує повномасштабне вторгнення країни-терориста.

В ДПСУ жартома запропонували читачам обрати наступну долю росіянина.

Фото: Не бажав повертатись у РФ. Прикордонники зупинили найпатріотичнішого росіянина (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні посилять контроль за виїздом чоловіків в умовах воєнного стану. Очікується, що Міноборони та ДПСУ обмінюватимуться інформацією щодо військовозобов'язаних, аби запобігти незаконному виїзду.

Тим часом агентство зібрало все, що потрібно знати про заборону на перетин кордону під час війни.

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