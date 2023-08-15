Погані новини для "ухилянтів". Контроль над виїздом за кордон посилять, підключать ТЦК

В Україні посилять контроль за виїздом чоловіків в умовах воєнного стану. Прикордонники спільно з Міноборони планують обмінюватися інформацією щодо військовозобов'язаних, аби запобігти незаконному виїзду з країни з підробленими документами.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Насамперед він пояснив, що є правила перетину державного кордону, затверджені постановою уряду №57, яких дотримуються прикордонники.

Зокрема, одна з умов перетину кордону стосується осіб, які непридатні до військової служби й виключені з військового обліку. Відповідно, це підтверджуючі документи, які видаються військкоматами.

Як планують посилити контроль?

"Але за період цих обмежень ми фіксуємо, що досить значна кількість осіб намагається перетнути кордон, використовуючи підроблені документи. Саме тому вже певний час ДПСУ співпрацює з Міноборони, щоб налагодити інформаційний обмін між базами даних", - заявив Демченко.

Як він пояснив виданню, йдеться про взаємний інформаційний обмін між базами даних Держприкордонслужби та Єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних.

Як це працюватиме?

Тобто, коли ця система буде функціонувати, це дозволить не в телефонному режимі дізнаватися чи дійсний документ або ні, а на підставі цього інформаційного обміну.

За словами Демченка, зараз розробляється програмне забезпечення та визначаються критерії допуску представників ТЦК до бази даних ДПСУ і навпаки.

І вже коли всі умови будуть виконані, зокрема в технічному забезпеченні, тоді й ця система може запрацювати.

Важливо. Мова не йде про об'єднання баз даних чи їх систематизацію. Йдеться саме про інформаційний обмін, який може запрацювати між базою ДПСУ та Єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних.

Тобто фактично перевірка відбуватиметься відносно кожної конкретної особи кого б це не стосувалося.

Що відомо про кількість порушників

Речник ДПСУ пояснив, така робота ведеться, аби унеможливити використання підробок і зменшення інших ризиків під час перетину кордону людьми.

Адже від часу повномасштабного вторгнення РФ в пунктах пропуску було викрито більш як 6100 порушників.

"В пунктах пропуску вже було викрито більш як 6100 осіб, які намагалися використати підробні документи. В тому числі начебто видані ТЦК", - розповів Демченко.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, що у зв'язку з воєнним станом, який діє в Україні з початку повномасштабної війни, обмежено виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Але є виключення. Зокрема, дозволяється виїзд у разі непридатності чоловіка до військової служби і його зняття з військового обліку.

Щодо виїзду можновладців, то президент Володимир Зеленський у січні цього року підписав указ, згідно з яким посадовцям дозволено виїзд за межі України виключно у службові відрядження.

Крім того, нещодавно уряд зняв обмеження на перетин кордону членами сімей загиблих або зниклих безвісти під час проведення АТО.

Загалом ряд підстав, які дозволяють чоловікам виїхати за кордон, зазнавав змін та доповнень. Детальніше про це можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.