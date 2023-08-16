Фото: Не желал возвращаться в РФ. Пограничники остановили самого патриотичного россиянина (Getty Images)

В Киевской области пограничники остановили "самого патриотичного" россиянина, паспорт которого был украшен национальным приветствием Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала ГНСУ.

Как пишут пограничники, мужчина превысил срок пребывания в Украине, однако не хотел возвращаться в Россию. Также он не поддерживает полномасштабное вторжение страны-террориста. В ГНСУ в шутку предложили читателям избрать следующую судьбу россиянина. Фото: Не желал возвращаться в РФ. Пограничники остановили самого патриотичного россиянина (t.me/DPSUkr)