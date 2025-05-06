"Бажання - не можливості": у ЦПД розповіли, чому Росії не вдасться прорив на Херсонщині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленка в Telegram.

За його словами, Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії у Херсонській області. Українські військові розуміють потенційні можливості ворога і готові його там знищувати.

"Не варто забувати, що бажання ворога і його можливості - це різні речі. Ворог бажає захопити всю Україну, але ми не даємо йому це зробити і не дамо. Так само і по Херсонщині - бажання є давно, але дурень думкою багатіє", - написав Коваленко.

Ситуація у Херсонській області

Наприкінці минулого року було відомо, що російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Попри це спроби прорватися на правобережжя не припинялись.

Наприкінці березня цього року РБК-Україна писало про те, що російська армія активізувалася у Запорізькій та Херсонській областях. За даними джерел, на Херсонському напрямку російська армія здебільшого займається тим, що захоплює острови на Дніпрі, але ЗСУ, знаходячись на висотах, їх "збивають". Таким чином окупантам не вдається побудувати плацдарм для подальших наступальних дій на Херсонщині.