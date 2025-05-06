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"Бажання - не можливості": у ЦПД розповіли, чому Росії не вдасться прорив на Херсонщині

Вівторок 06 травня 2025 10:22
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"Бажання - не можливості": у ЦПД розповіли, чому Росії не вдасться прорив на Херсонщині Ілюстративне фото: у ЦПД розповіли, чому Росії не вдасться прорив на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вже пробувала форсувати річку Дніпро у Херсонській області. Тоді Сили оборони змогли відбити штурм ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленка в Telegram.

За його словами, Сили оборони вже знають про плани росіян спробувати повторити певні дії у Херсонській області. Українські військові розуміють потенційні можливості ворога і готові його там знищувати.

"Не варто забувати, що бажання ворога і його можливості - це різні речі. Ворог бажає захопити всю Україну, але ми не даємо йому це зробити і не дамо. Так само і по Херсонщині - бажання є давно, але дурень думкою багатіє", - написав Коваленко.

Ситуація у Херсонській області

Наприкінці минулого року було відомо, що російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Попри це спроби прорватися на правобережжя не припинялись.

Наприкінці березня цього року РБК-Україна писало про те, що російська армія активізувалася у Запорізькій та Херсонській областях. За даними джерел, на Херсонському напрямку російська армія здебільшого займається тим, що захоплює острови на Дніпрі, але ЗСУ, знаходячись на висотах, їх "збивають". Таким чином окупантам не вдається побудувати плацдарм для подальших наступальних дій на Херсонщині.

Деякий час тому стало відомо, що російські окупанти накопичують штурмові групи на лівому березі Херсонської області. Імовірно, ворог має намір захопити плацдарм на острівній зоні.

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