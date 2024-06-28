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Бажаєте Третю світову, тоді оберіть Трампа, - Байден

Фото: Джо Байден та Дональд Трамп (rbc.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Джо Байден заявив, що перемога кандидата у президенти Дональда Трампа призведе до Третьої світової війни.

Про це він сказав у ході дебатів, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Суспільне новини".

"Він приведе нас до Третьої світової війни, а ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити", - заявив Трамп.

У відповідь Джо Байден сказав, що Третя світова розпочнеться, якщо дати Трампу перемогти.

"Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти", - заявив Байден, маючи на увазі свого опонента.

Також він уточнив ще одну дію, яка призведе до масштабної війни.

"Просто дозвольте Путіну взяти Київ", - продовжив Байден, посилаючись на статтю 5 статуту НАТО, яка зобов'язує держави-члени захищати одна одну у разі нападу.

Він зазначив, що "тоді у вас війна".

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав неприйнятною мирну пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.

Також він заявив, що Україна не виграє війну проти Росії. За його словами, у країни закінчуються люди та солдати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВійна в Україні