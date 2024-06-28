Бажаєте Третю світову, тоді оберіть Трампа, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що перемога кандидата у президенти Дональда Трампа призведе до Третьої світової війни.

Про це він сказав у ході дебатів, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Суспільне новини".

"Він приведе нас до Третьої світової війни, а ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити", - заявив Трамп.

У відповідь Джо Байден сказав, що Третя світова розпочнеться, якщо дати Трампу перемогти.

"Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти", - заявив Байден, маючи на увазі свого опонента.

Також він уточнив ще одну дію, яка призведе до масштабної війни.

"Просто дозвольте Путіну взяти Київ", - продовжив Байден, посилаючись на статтю 5 статуту НАТО, яка зобов'язує держави-члени захищати одна одну у разі нападу.

Він зазначив, що "тоді у вас війна".