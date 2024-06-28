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Хотите Третью мировую, тогда выберете Трампа, - Байден

Пятница 28 июня 2024 06:43
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Хотите Третью мировую, тогда выберете Трампа, - Байден Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (rbc.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Джо Байден заявил, что победа кандидата в президенты Дональда Трампа приведет к Третьей мировой войне.

Об этом он сказал в ходе дебатов, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Суспільне новини".

"Он приведет нас к Третьей мировой войне, а мы ближе к Третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить", - заявил Трамп.

В ответ Джо Байден сказал, что Третья мировая начнется, если дать Трампу победить.

"Если вы хотите Третью мировую войну, позвольте ему победить", – заявил Байден имея ввиду своего оппонента.

Также он уточнил ещё одно действие, которое приведет к масштабной войне.

"Просто позвольте Путину взять Киев", - продолжил Байден, ссылаясь на статью 5 устава НАТО, которая обязывает государства-члены защищать друг друг друга в случае нападения.

Он отметил, что "тогда у вас война".

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал неприемлемым мирное предложение российского диктатора Владимира Путина по войне в Украине.

Также он заявил, что Украина не выиграет войну против России. По его словам, у страны заканчиваются люди и солдаты.

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