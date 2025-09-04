База НАТО в Румунії стане найбільшою в Європі та хабом допомоги Україні, - ЗМІ

У Румунії планують збільшити кількість військових НАТО на базі "Міхайл Когелнічану". Об'єкт стане хабом для поставок озброєнь в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Військова база в румунській Констанці може перетворитися на головний стратегічний об'єкт НАТО в Європі. Кількість військових Альянсу, розміщених тут, буде більшою, ніж планувалося спочатку.
Раніше повідомлялося, що база прийме 10 тисяч солдатів. Однак джерела Digi24 зазначають, що додатково тут можуть тимчасово розміститися ще 10 тисяч військовослужбовців.
База стане одним із ключових хабів для підтримки України. Тут зберігатимуться ракети, боєприпаси та бронетехніка, які потім передаватимуться Києву за наявності безпечних маршрутів.
Таким чином, об'єкт стане важливим елементом логістики НАТО для допомоги українській армії.
Проєкт "Міхайл Когелничану" вважається одним із найдорожчих для армії Румунії. На його модернізацію планується витратити 2,5 млрд євро.
Влада Румунії розраховує отримати близько 400 млн євро з фондів Єврокомісії. Якщо роботи завершаться за планом, до 2040 року база стане найбільшою в Європі, перевершивши німецьку "Рамштайн".
Румунія бере активну участь у підготовці українських військових. На авіабазі Фетешті створено Європейський тренувальний центр для пілотів F-16, де навчаються українські, румунські та льотчики НАТО.
Крім того, Румунія передала Україні різні види озброєнь, зокрема бронеавтомобілі, гаубиці, реактивні системи залпового вогню, боєприпаси і гранатомети. Також Румунія передала Україні батарею Patriot.
Румунія також запропонувала найважливіші міжнародні коридори підтримки для України, надавши свою національну інфраструктуру для українського експорту, насамперед для зерна.