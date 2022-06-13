UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

База "Блок-пост". В реестр диверсантов и коллаборантов попали уже 2 млн человек

Фото: глава Национальной полиции Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция создала специальную базу "Блок-пост", по которой проверяют диверсантов и коллаборантов. В реестр попали более 2 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Нацполиции Игоря Клименко изданию "Инферфакс-Украина".

По его словам, еще до начала полномасштабной войны в Украине создали базу "Блок-пост". Там уже содержится более 2 млн данных, в том числе о членах незаконных вооруженных формирований, созданных в Крыму, а также так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, в реестр внесли информацию о преступниках, которые могли быть завербованные Россией.

"Она значительно расширилась с начала войны: была информация на 300 тысяч человек, а за эти месяцы войны мы увеличили ее до 2 млн человек", - сказал Клименко.

При этом благодаря базе полицейские выявили более 230 человек, которые находились в розыске. Их данные передали соответствующим органам. Также правоохранители установили личности более 1500 подозрительных, которые могут быть причастны к диверсионной и коллаборационной деятельности.

"С 75%-й вероятностью можно установить личность с помощью этой программы. Как это работает? У каждого полицейского есть планшет. И, например, дежурящий на вокзале полицейский может идентифицировать личность по этой программе, она более полная и мобильная, чем наша база", - объяснил глава полиции.

Напомним, в Сумской области недавно разоблачили еще одного коллаборанта, который поддерживал действия оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция