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База "Блок-пост". До реєстру диверсантів і колаборантів потрапили вже 2 млн осіб

Фото: голова Національної поліції Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція створила спеціальну базу "Блок-пост", за якою перевіряють диверсантів і колаборантів. До реєстру потрапили вже 2 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Нацполіції Ігоря Клименка виданню "Инферфакс-Україна".

За його словами, ще до початку повномасштабної війни в Україні створили базу "Блок-пост". Там вже міститься більше 2 млн даних, в тому числі про членів незаконних збройних формувань, створених в Криму, а також так званих "ЛНР" і "ДНР".

Крім того, до реєстру внесли інформацію про злочинців, які могли бути завербовані Росією.

"Вона значно розширилася з початку війни: була інформація на 300 тисяч осіб, а за ці місяці війни ми збільшили її до 2 млн осіб", - сказав Клименко.

При цьому завдяки базі поліцейські виявили понад 230 осіб, які перебували в розшуку. Їх дані передали відповідним органам. Також правоохоронці встановили особи понад 1500 підозрілих, які можуть бути причетні до диверсійної та колабораційної діяльності.

"З 75%-ю ймовірністю можна встановити особу за допомогою цієї програми. Як це працює? У кожного поліцейського є планшет. І, наприклад, поліцейський, що чергує на вокзалі, може ідентифікувати особу за цією програмою, вона більш повна і мобільна, ніж наша база", - пояснив глава поліції.

Нагадаємо, на Сумщині нещодавно викрили ще одного колаборанта, який підтримував дії окупантів.

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полиция