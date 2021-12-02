ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Байрактары" работают на Донбассе, не заходя за линию фронта, - командующий ООС

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 12:16
"Байрактары" работают на Донбассе, не заходя за линию фронта, - командующий ООС Фото: "Байрактары" постоянно работают на Донбассе с украинской стороны (ukrspecexport com)
Автор: Артем Горовенко

Боевые беспилотники "Байрактар" постоянно работают в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Но не заходят на неподконтрольную территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего ООС Александра Павлюка для "Радио Свобода".

""Байрактары" постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями - не заходя на территорию неподконтрольную. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. Они пытаются противодействовать "Байрактарам", но сейчас все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи", - отметил он.

Он уточнил, что благодаря этим беспилотникам украинская сторона четко изучила все объекты противника, его позиции, склады и скопление техники.

"Прекрасная машина, которая дает нам возможность полностью наблюдать за деятельностью противника", - подчеркнул Павлюк.

Он добавил, что с появлением "Байрактаров" российские военные на Донбассе усилили системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Напомним, в октябре Вооруженные силы Украины впервые применили "Байрактар" в боевых целях и уничтожили артиллерийское орудие боевиков.

Президент России Владимир Путин считает, что применение таких дронов нарушает минские соглашения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели
Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели
DAILY
Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать