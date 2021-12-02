"Байрактари" працюють на Донбасі, не заходячи за лінію фронту, - командувач ООС

Бойові безпілотники "Байрактар" постійно працюють у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Але не заходять на непідконтрольну територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача ООС Олександра Павлюка для "Радіо Свобода" .

""Байрактари" постійно працюють, але працюють, як це визначено усіма нашими угодами - не заходячи на територію непідконтрольну. Для ведення розвідки, спостереження за діяльністю супротивника. Вони намагаються протидіяти "Байрактарам", але зараз усі одиниці, які є у нас на озброєнні, успішно виконують завдання", - відзначив він.

Він уточнив, що завдяки цим беспилотникам українська сторона чітко вивчила усі об'єкти супротивника, його позиції, склади і скупчення техніки.

"Прекрасна машина, яка дає нам можливість повністю спостерігати за діяльністю супротивника", - підкреслив Павлюк.

Він додав, що з появою "Байрактарів" російські військові на Донбасі посилили системи радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони.