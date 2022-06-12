Не "Байрактаром" единым. Литва купила еще четыре беспилотника Украине

Литва приобрела для Украины шесть современных беспилотников EOS C VTOL. В ближайшее время ВСУ передадут четыре из них.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт телеведущего и общественного деятеля Андрюса Тапинаса.
"Мы только что купили еще 4 современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 000 евро. Общая стоимость - 990 000 евро (стоимость шести беспилотников, - ред.), - пишет Тапинас.
Как отметил телеведущий, четыре беспилотника планируют уже направить в Украину нашим бойцам. Остальные же два - через два месяца.
Стоит отметить, что Magyla, это имя древней литовской богини смерти.
Напомним, РБК-Украина писало, что посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, когда нашей стране передадут системы ПВО IRIS-T, которые способны покрыть территорию размером с Киев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.