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Не "Байрактаром" единым. Литва купила еще четыре беспилотника Украине

Фото: Литва купила еще четыре беспилотника Украине (twitter.com/AndriusTapinas)
Автор: Сергей Пышкин

Литва приобрела для Украины шесть современных беспилотников EOS C VTOL. В ближайшее время ВСУ передадут четыре из них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт телеведущего и общественного деятеля Андрюса Тапинаса.

"Мы только что купили еще 4 современных разведывательных беспилотника эстонского производства EOS C VTOL, которые мы назвали Magyla, за дополнительные 660 000 евро. Общая стоимость - 990 000 евро (стоимость шести беспилотников, - ред.), - пишет Тапинас.

Как отметил телеведущий, четыре беспилотника планируют уже направить в Украину нашим бойцам. Остальные же два - через два месяца.

Стоит отметить, что Magyla, это имя древней литовской богини смерти.

Чем особенные EOS C VTOL:

  • способны взлетать и приземляться как коптер, а во время полета вести себя как обычный самолет;
  • максимальная дальность полета составляет 120 км при скорости 65 км/ч;
  • максимальная скорость - 107 км/ч;
  • имеют тихий двигатель и способны противостоять сильному ветру.

Напомним, РБК-Украина писало, что посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, когда нашей стране передадут системы ПВО IRIS-T, которые способны покрыть территорию размером с Киев.

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