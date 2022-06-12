Не "Байрактаром" єдиним. Литва купила ще чотири безпілотники Україні

Литва придбала для України шість сучасних безпілотників EOS C VTOL. Найближчим часом ЗСУ передадуть чотири з них.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт телеведучого і громадського діяча Андрюса Тапінаса.
"Ми щойно купили ще 4 сучасні розвідувальні безпілотники естонського виробництва EOS C VTOL, які ми назвали Magyla, за додаткові 660 000 євро. Загальна вартість – 990 000 євро (вартість шести безпілотників, - ред.), - пише Тапінас.
Як відзначив телеведучий, чотири безпілотники планують вже направити в Україну нашим бійцям. Інші ж два - через два місяці.
Варто відзначити, що Magyla, це ім'я древньої литовської богині смерті.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, коли нашій країні передадуть системи ППО IRIS-T, які здатні покрити територію розміром з Київ.
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