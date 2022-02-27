В Украину от союзников пришла большая партия ракет, - ВС ВСУ

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что от западных партнеров пришла большая партия ракет класса "воздух-воздух".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВС ВСУ в Facebook.

Как сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ, в Украину пришла большая партия ракет класса "воздух-воздух".

"От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил ВСУ поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит! Слава Украине! Благодарим союзников антипутинской коалиции за мощную поддержку Украинского войска", - сказано в сообщении.

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