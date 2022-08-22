Bayraktar от Литвы: журналист показал видео уничтожения российских оккупантов

Беспилотник Bayractar, на который литовцы собрали более 5 миллионов евро, уже уничтожает российских оккупантов на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу литовского журналиста Андрюса Тапинаса.
"Первое убийство литовца Bayraktar Vanagas!!! Подтверждено Министерством обороны Украины", - говорится в заметке.
На видеозаписи можно увидеть перемещения российских оккупантов и их автомобили рядом с ними. Затем с беспилотника по врагу был нанесен удар.
Напомним, что ВСУ уничтожили российскую противовоздушную оборону в Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.