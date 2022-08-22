Bayraktar від Литви: журналіст показав відео знищення російських окупантів

Безпілотник Bayractar, на який литовці зібрали понад 5 мільйонів євро, вже знищує російських окупантів на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку литовського журналіста Андрюса Тапінаса.
"Перше вбивство литовця Bayraktar Vanagas!!! Підтверджено Міністерством оборони України", - йдеться у дописі.
На відеозаписі можна побачити переміщення російських окупантів та їх автомобілі поряд з ними. Потім з безпілотника по ворогу був завданий удар.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили російську протиповітряної оборони в Харківській області.
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