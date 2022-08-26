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Baykar поставил точку в вопросе поставок "Байрактаров" России

Фото: Baykar поставил точку в вопросе поставок "Байрактаров" России (armyinform com ua)
Автор: Валерия Полищук

Турецкая компания Baykar не намерена продавать свои беспилотники "Байрактар" России. Поскольку компания уже много лет сотрудничает с Украиной, а российское вторжение несправедливой и незаконной войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их (Москве дроны, - ред.). В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины", - заявил гендиректор компании Халук Байрактар.

Он подчеркнул, что Украина подвергается очень несправедливой, агрессивной и необоснованной атаке.

"Поэтому, ничто не затмит наше сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена, наша позиция по этому поводу ясна", - заявил Байрактар.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану наладить производство ударных беспилотников "Байрактар" в России.

Кроме того, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что владелец компании по производству беспилотников "Байрактар" уже приобрел земельный участок в Украине, а также разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца.

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