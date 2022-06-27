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"Байер" продолжил торги за жемчужину "Шахтера"

Фото: Михаил Мудрик (крайний справа) (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство леверкузенского "Байера" не отказалось от идеи подписания полузащитника донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

Об этом заявил спортивный директор "фармацевтов" Симон Рольфес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.

Немецкий гранд все еще стремится подписать талантливого украинца. Спротдир леверкузенцев подтвердил факт переговоров с "горняками".

"Дело с Мудриком до сих пор открыто. Увидим, как эта история будет дальше развиваться. Предоставить больше комментариев не имею возможности", – признался Рольфес.

Преградой на пути трансфера вингера в "Байер" якобы остается позиция "Шахтера". Сам Мудрик готов перебраться в Бундеслигу и даже отверг альтернативные варианты из Италии.

В сезоне 2021/22 воспитанник дончан провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач. В июне он дебютировал в составе сборной Украины и провел 5 поединков за "сине-желтых".

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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