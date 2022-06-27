"Байер" продолжил торги за жемчужину "Шахтера"

Немецкий гранд все еще стремится подписать талантливого украинца. Спротдир леверкузенцев подтвердил факт переговоров с "горняками".

"Дело с Мудриком до сих пор открыто. Увидим, как эта история будет дальше развиваться. Предоставить больше комментариев не имею возможности", – признался Рольфес.

Преградой на пути трансфера вингера в "Байер" якобы остается позиция "Шахтера". Сам Мудрик готов перебраться в Бундеслигу и даже отверг альтернативные варианты из Италии.

В сезоне 2021/22 воспитанник дончан провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач. В июне он дебютировал в составе сборной Украины и провел 5 поединков за "сине-желтых".