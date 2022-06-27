"Байєр" продовжив торги за перлину "Шахтаря"

Керівництво леверкузенського "Байєра" не відмовилося від ідеї підписання півзахисника донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика.
Про це заявив спортивний директор "фармацевтів" Сімон Рольфес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt.
Німецький гранд усе ще прагне підписати талановитого українця. Спротдир леверкузенців підтвердив факт перемовин із "гірниками".
"Справа з Мудриком досі відкрита. Побачимо, як ця історія далі розвиватиметься. Надати більше коментарів не маю змоги", – зізнався Рольфес.
Перепоною на шляху трансферу вінгера в "Байєр" нібито залишається позиція "Шахтаря". Сам Мудрик готовий перебратися до Бундесліги та навіть відкинув альтернативні варіанти з Італії.
У сезоні 2021/22 вихованець донеччан провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 9 результативних передач. У червні він дебютував у складі збірної України та провів 5 поєдинків за "синьо-жовтих".
До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.