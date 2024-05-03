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"Байєр" підкорив Рим, "Марсель" розписав нічию з "Аталантою": огляд Ліги Європи

Фото: "Фармацевти" зупинили Ромелу Лукаку (twitter.com/OfficialASRoma)
Автор: Антон Федорців

У перших півфіналах Ліги Європи 2023/24 леверкузенський "Байєр" переграв італійську "Рому", а марсельський "Олімпік" розійшовся миром із "Аталантою" з Бергамо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга Європи, 1/2 фіналу, перші матчі

"Рома" – "Байєр" – 0:2

Голи: Вірц, 28, Андріх, 73

"Марсель" – "Аталанта" – 1:1

Голи: Мбемба, 20 – Скамакка, 11

 

 

 

"Фармацевти" оформили по голу в кожному з таймів. Відкрили рахунок леверкузенці в середині першої половини, хоча першими гольовий момент створили "вовки" – Лукаку влучив у поперечину після кутового. Зате Вірц скористався перехопленням Грімальдо та забив із меж штрафного.

Закріпити перевагу "Байєра" міг Фрімпонг. Однак, м'яч після його низового пострілу розминувся з воротами. Зате в другій 45-хвилинці все склалося для Андріха. У затяжній атаці гостей він отримав м'яч за межами штрафного та майстерно поклав у верхній дальній кут. Голкіпер лише провів сферу поглядом.

 

 

 

Натомість в Марселі команди видали яскравий старт. "Богиня" повела в рахунку вже на 11-й хвилині – Скамакка уник офсайдної пастки та без перешкод пробив у дальній нижній кут. "Олімпік" відповів ще до екватору тайму. Це Мбемба після розіграшу кутового розкішно поклав здалеку від стійки.

Провансальці були ближчими до перемоги. Зокрема, Обамеянг змарнував фактично вихід віч-на-віч із голкіпером, а Унахі поцілив у хрестовину з відстані. За бергамасків міг забивати Міранчук, але йому, як і всім росіянам, не пощастило – 1:1 у підсумку.

До слова, раніше "Боруссія" Д сенсаційно переграла ПСЖ у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

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РомаЛіга ЄвропиОлімпікМарсельБайер