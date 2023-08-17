"Байдуже, скільки часу це займе". Кулеба заявив, що ЗСУ звільнять всю окуповану територію

Українські військові звільнять всю окуповану російськими військами територію незалежно від того, скільки часу це займе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю AFP.

"Наша мета - перемога, перемога у вигляді звільнення наших територій в межах кордонів 1991 року. І нам байдуже, скільки часу це займе. Поки український народ поділяє цю мету, український уряд буде рухатися пліч-о-пліч зі своїм народом", - сказав він.

Зазначимо, що українські військові розпочали довгоочікуваний контрнаступ у червні, але йдуть важкі бої, адже воїни намагаються прорватися через добре укріплені російські позиції.

При цьому, за словами Кулеби, Україна не перебуває під тиском своїх західних союзників, які надали значну військову допомогу, для досягнення швидших успіхів.

Втім Україна все ще потребуватиме стабільних поставок західної зброї та боєприпасів, доки її військові не витіснять російські війська з усієї окупованої території України.

"Правда полягає в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше, нам потрібно рухатися вперед, тому що війна - це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає", - додав він.

Контрнаступ ЗСУ

Деякі західні політики та ЗМІ називають контрнаступ ЗСУ "повільним", або ж не таким, як цього очікувалося. Дійсно, українські військові не можуть рухотися швидко через те, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Це уповільнює просування українських військ.

При цьому українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі закиди. Наприклад, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що його дратують такі коментарі, адже "це не шоу, а кожен метр дається кров'ю".

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