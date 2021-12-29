Байдет предложит Путину "дипломатический путь" урегулирования ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден предложит своему российскому коллеге Владимиру Путину "дипломатический путь" урегулирования ситуации вокруг Украины. При этом американский лидер серьезно обеспокоен передвижением войск России возле украинкой границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News AFP.
"Байден предложит президенту Владимиру Путину "дипломатический путь" для выхода из напряженности вокруг Украины", - цитирует агентство высокопоставленного чиновника Белого дома.
По его словам, президент США по-прежнему серьезно обеспокоен передвижением российских возле украинской границы.
Напомним, 30 декабря состоится телефонный разговор Байдена и Путина. Ожидается, что лидеры обсудят ряд тем, среди которых предстоящие контакты США и России.