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Байдену принесли "ядерный чемоданчик", он получит его после инаугурации

Вашингтон, Среда 20 января 2021 18:28
Байдену принесли "ядерный чемоданчик", он получит его после инаугурации
Фото: Джозеф Байден (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Белый дом принесли "ядерный чемоданчик". Его передадут Джо Байдену после вступления в должность президента США.

Об этом сообщает CNN.

Журналисты засняли момент занесения чемоданчиков в Белый дом. Их Джозеф Байден официально получит после принесения присяги на инаугурации, которая проходит сегодня, 20 января.

В так называемом "ядерном чемоданчике" нет кнопок или кодов, способных запускать ядерное оружие. В нем находится оборудование и список определенных полномочий для президента США для распоряжений касательно нанесения удара. У президента также должен быть "бисквит" - это пластиковая карточка с буквенно-цифровыми кодами для его идентификации перед использованием "чемоданчика".

Напомним, ранее сообщалось, что не появление президента Дональда Трампа на инаугурации Байдена не повлияет на передачу "ядерного чемоданчика". Как только Байден завершит присягу, все коды, которые остались в "чемоданчике" Трампа будут деактивированы, а военный ассистент, который находился с Дональдом с одним из чемоданчиков, отправится назад в Вашингтон вместе с портфелем.

Сегодня проходит инаугурация избранного президента США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис. Онлайн-трансляция церемонии - на РБК-Украина.

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