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Байдену принесли "ядерну валізу", він отримає після його інавгурації

Вашингтон, Середа 20 січня 2021 18:28
Байдену принесли "ядерну валізу", він отримає після його інавгурації
Фото: Джозеф Байден (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Білий дім принесли "ядерну валізу". Його передадуть Джо Байдену після вступу на посаду президента США.

Про це повідомляє CNN.

Журналісти зняли момент занесення валізок в Білий дім. Їх Джозеф Байден офіційно отримає після принесення присяги на інавгурації, яка проходить сьогодні, 20 січня.

У так званій "ядерній валізці" немає кнопок або кодів, здатних запускати ядерну зброю. В ній знаходиться обладнання та список певних повноважень для президента США для розпоряджень щодо нанесення удару. У президента також повинен бути "бісквіт" - це пластикова картка з буквено-цифровими кодами для ідентифікації перед використанням "валізки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що не поява президента Дональда Трампа на інавгурації Байдена не вплине на передачу "ядерної валізки". Як тільки Байден завершить присягу, всі коди, які залишилися у "валізі" Трампа будуть деактивовані, а військовий асистент, який перебував з Дональдом з однією із валізок, відправиться назад у Вашингтон разом з портфелем.

Сьогодні проходить інавгурація обраного президента США Дональда Трампа і віце-президента Камали Гарріс. Онлайн-трансляція церемонії - на РБК-Україна.

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