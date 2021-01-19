Байдену передадут "ядерный чемоданчик" даже без Трампа, - CNN

В среду, 20 января, избранному президенту Соединенных Штатов Джо Байдену передадут "ядерный чемоданчик" с набором пусковых кодов для применения ядерного оружия. Этом будет сделано даже если в день инаугурации он не встретится с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNN.

По информации, телеканала тот факт, что Трамп покинет Вашингтон за несколько часов до вступления в должность Байдена, никак не скажется на передаче последнему управления ядерным оружием США, хотя действующий президент обязан иметь саквояж с кодами при себе.

Как объяснил старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюллетень ученых-атомщиков") Стивен Шварц, существует несколько "ядерных чемоданчиков". Один из них уедет с Трампом во Флориду, другие останутся в Вашингтоне.

К "чемоданчику", как рассказал Шварц, прилагается пластиковая карта, известная как "бисквит", которую президент должен постоянно иметь при себе. Она содержит буквенно-цифровой код, используемый для идентификации личности главы государства.

Напомним, Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах. Трамп отказался идти на церемонию инаугурации.

При этом сообщалось, что лишь за несколько часов до инаугурации Байдена Трамп покинет Вашингтон.

Сейчас в Белом доме идет подготовка к переезду семьи и администрации Байдена. В результате смены президентов в администрацию Байдена должны быть назначены около 4 тысячи чиновников.