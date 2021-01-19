Байдену передадуть "ядерний чемоданчик" навіть без Трампа, - CNN

У середу, 20 січня, обраному президенту Сполучених Штатів Джо Байдену передадуть "ядерний чемоданчик" з набором пускових кодів для застосування ядерної зброї. Це буде зроблено навіть якщо в день інавгурації він не зустрінеться з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією телеканалу той факт, що Трамп покине Вашингтон за кілька годин до вступу на посаду Байдена, ніяк не позначиться на передачу останньому управління ядерною зброєю США, хоча чинний президент зобов'язаний мати саквояж з кодами при собі.

Як пояснив старший науковий співробітник журналу Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюлетень вчених-атомників") Стівен Шварц, існує кілька "ядерних валізок". Один з них поїде з Трампом у Флориду, інші залишаться у Вашингтоні.

До "чемоданчика", як розповів Шварц, додається пластикова карта, відома як "бісквіт", яку президент повинен постійно мати при собі. Вона містить буквено-цифровий код, використовується для ідентифікації особистості глави держави.

Нагадаємо, Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації Джо Байдена, який переміг на президентських виборах. Трамп відмовився йти на церемонію інавгурації.

При цьому повідомлялося, що лише за кілька годин до інавгурації Байдена Трамп покине Вашингтон.

Зараз у Білому домі йде підготовка до переїзду сім'ї та адміністрації Байдена. В результаті зміни президентів в адміністрацію Байдена повинні бути призначені близько 4 тисячі чиновників.