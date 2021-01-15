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Трамп намерен покинуть Вашингтон незадолго до инаугурации Байдена

Вашингтон, Пятница 15 января 2021 22:06
Трамп намерен покинуть Вашингтон незадолго до инаугурации Байдена
Фото: Дональд Трамп (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон за несколько часов до инаугурации Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник.

Ожидается, что Трамп останется во Флориде с небольшой группой помощников.

Напомним, Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена, который победил на президентских выборах. Трамп отказался идти на церемонию инаугурации.

Кроме того, Майк Пенс решил прийти на инаугурацию избранного президента Джо Байдена.

Также на инаугурации избранного президента будут присутствовать бывшие американские лидеры - Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший..

Ранее Палата представителей проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 законодателя, против - 197. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл объявил, что считает невозможным вердикт по импичменту до инаугурации Джо Байдена 20 января.

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