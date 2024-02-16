Байдену нагадали його заяву щодо наслідків для РФ в разі смерті Навального: що він відповів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США.

Під час виступу Байдена журналісти нагадали йому, як після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у червні 2021 року він заявив, що смерть Навального матиме руйнівні наслідки для Росії.

"Це було три роки тому, тим часом вони зіткнулися з дуже багатьма наслідками", - відповів Байден.

Зокрема, очільник США вказав на санкції, що були за цей час введені проти Росії, і кількість загиблих військових РФ в Україні.

Попередження від Байдена

Під час двосторонньої зустрічі Байдена з Путіним 16 червня 2021 року у Женеві, американський президент намагався пояснити російському диктатору, до чого може призвести ймовірна смерть Навального у в'язниці.

Зокрема, Байден сказав, що смерть російського опозиціонера означатиме, що Росія не має бажання дотримуватися прав людини. Що зумовило б погіршення відносин з усім світом і з лідером США, зокрема.

"Я чітко сказав йому, що ці наслідки цього (смерть Навального, - ред.) будуть спустошливі та руйнівні для Росії. Знаєте, він обґрунтовує ув'язнення Навального, в той час як він помирає у в'язниці. Я йому сказав, що дуже багато значить, що країна і далі має таких ув'язнених (як Навальний - ред.). Тут ідеться про довіру, про довіру до інших країн", - сказав тоді Байден.

Смерть Навального

Сьогодні, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Прессекретар російського політика Кіра Ярмиг заявила, що команда Навального поки немає доказів його смерті. Адвокат Навального вилітає в Харп, де відбував покарання опозиціонер.

Детальніше з біографією Навального можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна "Головний засуджений РФ. Хто такий Навальний і чому його посадили".

А про те, що відомо про смерть Навального, та як на це реагують у світі можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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