Байдену может грозить импичмент, если демократы проиграют выборы, - Newsweek

Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если его Демократическая партия потеряет контроль над Сенатом и Палатой представителей по итогам осенних выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Издание отмечает, что в случае проигрыша выборов Байдену может грозить импичмент, поскольку ведущие республиканцы уже заявляли о намерении инициировать его.

В частности, в январе сенатор-республиканец Тед Круз говорил, что для импичмента Байдена будет "множество оснований". А в апреле его представитель Кен Бак заявлял, что судебный комитет Палаты представителей "проведет слушания, чтобы определить, уместен ли импичмент".

Согласно майскому опросу Массачусетского университета, 68% республиканцев и 66% консерваторов поддерживают импичмент.

Статьи об импичменте могут быть приняты простым большинством в Палате представителей, но президента могут отстранить только большинством в две трети голосов в Сенате. Такого еще никогда не было, и маловероятно, что республиканцы получат необходимое количество мест в 2023 году.

Тем не менее бывший президент Дональд Трамп дважды подвергался процедуре импичмента - в 2020 и 2021 годах - и оба раза Сенат оправдал его. Поэтому в случае победы республиканцев на выборах ничто не помешает им в Палате представителей инициировать процедуру, даже если шансов мало.

По мнению почетного профессора правительства и политики США в Центре изучения демократии Вестминстерского университета в Британии Джона Оуэнса, демократы по итогам выборам сохранят за собой Сенат и Палату представителей.

В то же время по словам профессора факультета политики Биркбека Лондонского университета Роберта Сингха, если республиканцы вернут себе Палату представителей, но не Сенат, то любая попытка объявления импичмента Байдену будет выглядеть как политический "набор очков".